المخرج مازن الغرباوي: "نحن نقدر الفن الإيطالي لـ اتصاله بالمسرح المصري العريق ونعزز الروابط التاريخية بين المسرحيين"

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أحمد جودة - القاهرة - الفجر الفني يرصد أهم فعاليات المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحدث المخرج مازن الغرباوي عن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في المركز الثقافي الايطالي بالتزامن مع استضافه المهرجان لدولة إيطاليا كضيف شرف للمهرجان وتحدث عن الورش الفنية والعروض الكبرى وسبب اختيار إيطاليا لهذا العام بالاضافة إلى اللقاء المهنى لرؤساء المهرجان وقال: ". في البداية أود أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لمعالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نڤين الكيلاني، ولسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي دعمهم الدائم والمستمر لإقامة الدورة الثامنة من المهرجان، واليوم خلال المؤتمر الصحفي نحن بصدد الإعلان عن دولة ضيف الشرف للدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وأضاف: دعوني أعلن عن سعادتنا بإعلان الجمهورية الإيطالية كدولة ضيف شرف الدورة الثامنة من المهرجان، وهو نابع عن تقديرنا للفن الإيطالي، ونظرًا لأهمية المسرح الإيطالي واتصاله العميق بالمسرح المصري والعربي منذ تأسيسه وتعزيرًا للروابط التاريخية بين المسرحيين المصريين والإيطاليين

وكانت المشاركة الإيطالية مميزة عبر فعاليات المهرجان المختلفة من عروض وورش فنية، ودعوني هنا أذكر بعضًا من هذه المشاركات التي نعتز بها، ومنها:عرض صراع الارض المقدسة فى الدورة الأولى، عرض المزرعة فى الدورة الثانية، عرض وهم فى الدورة الرابعة، عرض الزهور الأخيرة فى الدورة السادسة، عرض سوفت رينز فى الدورة السابعة والذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة افضل سينوغرافيا، وكانت من المشاركات المميزة أيضا ندوة ديڤيد سكالمانى والاحتفاء بالمسرح الايطالي.

وسنحتفي بدولة إيطاليا خلال الدورة الثامنة من المهرجان من خلال إستضافة عرضين مسرحيين بمسابقة العروض الكبري، كما سيتم عمل ندوة للإحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه، وستشارك دولة إيطاليا في اللقاء المهني لرؤساء المهرجانات

تفاصيل المهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء

القائمة القصيرة لعروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحتوي الدورة على 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام

152 عرضًا مسرحيًا بالقوائم القصيرة للثلات مسابقات 81 للعروض الكبري، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع

حيث كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري" والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.