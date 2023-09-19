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هيفاء وهبي تتعاقد على عمل جديد لها.. تعرف على التفاصيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيفاء وهبي تتعاقد على عمل جديد لها.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تعاقدها على عمل جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صور لها وهي تتعاقد على الفيلم، وعلقت على هذه الصور قائلةً:"فيلم جديد 
من تأليف أ.هيثم سعيد واخراج أ.مرقص عادل.. التحضيرات بدأت من ٤ شهور، طرح  المخرج  فكرتين.. فكرة فيلم رومانسي_كوميدي وفكرة فيلم أكشن …والاتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة... برأيكم اي فيلم انا اخترت".

 

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آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي
 

 

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمود حافظ، مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي المرغني، جومانا مراد،  محمد أسامة، سميرة مقرون، أحمد كشك، سامي مغاوري، تأليف كريم بشير، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

 

أحداث الفيلم 

 

تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وتتضمنت الرحلة كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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