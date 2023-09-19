البروفه النهائية لعرض "ليلة" باستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - مروة مشهور تضع اللمسات الأخيرة استعداد لإطلاق عرض "ليلة"

تستعد فرقة مسرح الطفل المبدع، لانطلاق عرضهم المسرحي الذي يحمل عنوان "ليلة"، يعد اول عرض في مصر يقدم بالباتيناج، وذلك بعد قليل بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.



اللمسات الأخيرة

وتعمل الدكتورة مروة مشهور، مديرة الفرقة ومخرجه العرض، على وضع اللمسات الأخيرة، والبروفه النهائية، استعداد لعرض المسرحية الذي رفع لافته كامل العدد.



تفاصيل عرض "ليلة"

وعن العرض المسرحي "ليلة" الذي يعد الأول من نوعه في مصر، كشف الدكتورة مروة مشهور، في تصريحات صحفية، عن فكرة العرض والكواليس وصعوبات التدريبات، حيث اشارت أن الفكره بدأت منذ ان طلبت منها احدى اولياء الأمور المشاركين في مسرح الطفل المبدع، بالتعاون ومشاركه اطفالها باعاده أحدي العروض السابقة لكن بالباتيناج، ومن هنا لمعت فكره تقديم مسرح بالباتيناج.

غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة فى التدريب



وأكدت الدكتور مروة مشهور، على إنه ا حاولت غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة فى التدريب ليستطيع الطفل تحمل ساعات التدريب المرهقة وبالفعل اترتبط الأطفال وبدأت ثقتهم فى نفسهم تزداد وتحمسوا جدا للعرض.

الفكره والعمل



وعن كواليس أنطلاق الفكره والعمل عليها حتى خرجت للنور، قالت إنها تواصلت مع دكتور فى مسرح الطفل، من دولة العراق الشقيقة، وعقدت اتفاق معه لتجهيز بعض العروض العربية التى تقرب الطفل من القصص والأساطير العربية والتى تحمل رسائل تربوية مهمة لكن نقدمها للكبير والصغير داخل دراما ساحرة ورؤية مبهرة وعناصر فنية جذابة، ليكون لهذا النوع من الفن يدا قوية فى ارتباط أطفالنا بالعروض العربية والقصص التى تربي عليها أجيال ولم يتبقي منها إلا ذكريات فى قلوب ووجدان الآباء والأجداد.