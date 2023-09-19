نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسيتوني.. بهذه الطريقة صلاح عبد الله يمازح صناع مسلسل "سفاح الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان صلاح عبد الله صناع مسلسل سفاح الجيزة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بنشره صورة له تتضمن أغنية العدل فوق الجميع.

وكتب عليها معلقًا: أسامحكم ازاي بعد ما نسيتوا تطلعوني من السجن !

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة

وتم عرض حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة بشكل يومي الجمعة من كل أسبوع على منصة شاهد الرقمية، حيث تصدر فقط للحسابات المشتركة في خدمة VIP.

وقامت منصة شاهد بعرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقتين السابعة والثامنة من المسلسل يوم الجمعة القادم الموافق 15 سبتمبر في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

ينتمي مسلسل سفاح الجيزة لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

ويعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة.



أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة من بطولة كلًا من الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، ميمي جمال، وصلاح عبد الله، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.



نعي صلاح عبد الله أشرف مصيلحي

حرص الفنان صلاح عبد الله على تقديم واجب العزاء للمخرجة منال الصيفي في وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مع السلامة يا حبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكتيرة بإذنه تعالى، ويرزقك نعيمه الخالد، ويصبر قلوب أهلك وحبايبك".

وتابع: "قلبي معاكي يامنال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي، وأرجوكم الفاتحة والدعاء للراحل أشرف مصيلحي".