نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مايا دياب متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة شبابية رقيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية جيمبسوت ملونة، ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

أبرز المحطات في حياة مايا دياب

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم.

ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الانفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

وفازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.



و طرحت أخر أعمالها أغنية “تقلان” ضمن ألبومها الغنائي الجديد وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وتوزيع وإنتاج موسيقي هادي شرارة، ومن إخراج جو بو عيد في بيروت، وتخطت ما يزيد عن مليون و400 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها على قناة مايا دياب الرسمية على يوتيوب.

ومن أزمات مايا دياب، تشبيهه في بعض إطلالاتها بإطلالة جورجينا في جوي أووردز.