انت الان تتابع خبر بينما يحتفل الجمهور بذكرى ميلاد الفنانة المصرية عبلة كامل.. نقيب الممثلين يفجّر مفاجأة مرعبة أبكت الجماهير بخصوص وضعها الصحي وما حدث لها أمس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما زال جمهور الفنانة المصرية عبلة كامل يحتفل بعيد ميلادها كل عام، على الرغم من اختفائها عن الساحة الفنية. ومع ذلك، فاجأ نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، جمهور عبلة كامل الذي يحتفل بعيد ميلادها الـ 63 اليوم، بخبر غير سار.

ليس اليوم عيد ميلادها، حيث قال أشرف زكي إن عيد ميلاد عبلة كامل ليس اليوم كما يظهر على ويكيبيديا، ولكن في الثامن من ديسمبر. وأطمأن نقيب الممثلين جمهور عبلة على حالتها الصحية. وقال أشرف زكي في تصريح لصحيفة "القاهرة 24": "عيد ميلاد عبلة كامل ليس اليوم، ولكن في الثامن من ديسمبر. وأنا أطمئن عليها من حين لآخر، وهي بصحة جيدة وتحظى بحياة كريمة وسعيدة ومستقلة".

وبشأن اعتزال عبلة كامل، قال زكي: "لم تعتزل الفن وإن شاء الله ستعود". ومنذ اختفائها عام 2018، بعد آخر عمل فني قدمته وهو الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم"، انتشرت الشائعات حول اعتزالها ومرضها. ومع ذلك، تنفي أسرتها هذه الأقاويل تمامًا.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك عبلة كامل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من وجود حسابات مزورة باسمها.