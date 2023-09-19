من هو الفنان المصري الذي كرمّه عبد الناصر واحبه السادات حدّ الجنون ورغم ذلك مات مفلساً.. لن تصدق من يكون؟!

الرياض - محمد الاطلسي - شفيق محمد نور الدين فنان مصري شهير ولد في يوم 15 سبتمبر عام 1911، وأطلق عليه عدة ألقاب من بينها "زعيم الفلاحين" و"الفنان الفلاح".

أطلق اسم الفنان على الشارع المؤدي لمسقط رأسه في المنوفيةوفي 14 فبراير عام 1981 رحل عن عمر ناهز 70 عامًا

وبحكم عمل والد شفيق كتاجرًا للقطن كان يصحب معه ابنه لبيع منتجه في المحافظات المختلفة، وافتتن شفيق بتلك الرحلات وتأثر كثيرًا بمسارح القاهرة، وأنشأ في قريته الصغيرة مسرحًا مع أصدقائه لعب فيه دور الممثل والمؤلف والمخرج أيضًا.

بدأ شفيق أولى خطواته الفنية في عام 1925 كملقن في المسرحيات مقابل راتب ثلاثة جنيهات فقط، وقدّمه المسرحي سلامة حجازي في أدوار صغيرة، كما عمل مع جورج أبيض وزكي طليمات وغيرهم من عباقرة المسرح.

تزوج الفنان شفيق نور الدين في بداية دخوله المجال الفني وأنجب 6 أبناء، ولكن في تلك الفترة عانى الفن والمسرح من أزمات اقتصادية في أوائل الثلاثينات، واضطر للعودة مرة أخرى إلى القرية للعمل مع والده في تجارة القطن.

افتتح شفيق نور الدين محلًا صغيرًا لبيع الألبان والعيش للحصول لتوفير دخل لأسرته، وظل على هذا الحال لمدة عام ونصف تقريبًا.

حصل الفنان شفيق نور الدين على عدة جوائر وتكريمات، من بينها شهادة الجدارة في عيد الفن عام 1958، كما كرّمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات وتوفي مفلساً.