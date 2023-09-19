انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا بطمة تثير جنون محمد الترك بملابس البحر رفقة حبيبها الجديد والمفاجأة التي ستجعلة يموت من القهر بهويته الصادمة !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة حاليًا قصة حب جديدة، وقد أعلنت ذلك من خلال منشوراتها الرومانسية على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الأمر الذي أثار فضول الجمهور هو هوية حبيبها الجديد.

نشرت دنيا بطمة صورًا رومانسية لها وصورًا أخرى تجمعها بالحبيب وهما يرتديان ملابس البحر، لكنها لم تكشف عن هويته. وهذا الأمر أثار تساؤلات المتابعين حول شخصية حبيبها الجديد وأيضًا أثار غضب طليقها محمد الترك.

من جهة أخرى، قامت دنيا بطمة بإعادة نشر أغانيها القديمة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهذا رغم تأكيد طليقها محمد الترك في بث مباشر على تطبيق تيك توك أنه يمتلك جميع حقوق النشر.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت دنيا بطمة صورتين لها وهي ترتدي ملابس البحر برفقة حبيبها الجديد، وهو الأمر الذي أثار جنون محمد الترك وأخبر الجمهور أنه سيموت قهرًا بسبب هوية حبيبها الصادمة.