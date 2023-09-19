اشرف زكي يتحدث عن معاناة أشرف مصيلحي مع مرض السرطان

الرياض - محمد الاطلسي - علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على وفاة الفنان أشرف مصيلحي 49 عاما، بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة “هي”: بنعزي نفسنا في وفاة أشرف مصليحي، أشرف خلوق وجدع وراجل وصاحب موقف وصاحب صاحبه، حضرت جنازات كتير، لكن جنازته كانت غير، وكان في ازيد من ٢٠٠ سيارة ما بالكم فيها قد ايه أشخاص، وده دليل على كل الناس بتحبه وقولت لمراتي شوفت ده الحب الصادق.

معاناة أشرف مصيلحي مع مرض السرطان

واختتم أشرف زكي حديثه، كاشفًا معاناته مع مرض السرطان: أشرف خد وقت طويل في تعبه، وربنا يرحمه ويصبر زوجته وأسرته على فراقه.

برنامج ملفات

برنامج “ملفات” تقدمه الإعلامية أميرة بدر، يوميا من الأحد للأربعاء على شاشة قناة “هي”، وتناقش خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.