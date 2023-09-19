في حلقة مليئة مليئة بالأسرار.. عايدة الأيوبي تكشف تفاصيل مسيرتها في "it's showtime"

القاهرة - محمد ابراهيم -







في حلقة خاصة واستثنائية تحل اليوم المطربة عايدة الأيوبي في ضيافة الإعلامية سمر نعيم، في برنامجها "It's Showtime"، والذي يذاع على شاشة قناة CBC، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.



ومن المفترض أن يتناول اللقاء الفني، مشوار الفنانة عايدة الأيوبي، وتكشف خلال اللقاء العديد من الأسرار الفنية التي تسردها لأول مرة، وعن أعمالها التي بدأت من تسعينيات القرن العشرين مع طرح ألبومها الأول "على بإلى " والذى حقق نجاحًا هائلًا منذ عرضه وحتى الآن، إلى جانب أعمالها الجديدة وخطتها الفترة المقبلة، وكواليس خاصة عن حياته المهنية.

كما تكشف عايدة خلال اللقاء عن أثر التنقل بين مصر وألمانيا على مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى التحدث عن أحدث أعمالها السينمائية فيلم "خمس جولات" والتي تعد التجربة الثانية لها في السينما وتكشف مواقف خلال كواليس العمل فيه، بعد غياب دام 32 عامًا عن ظهورها على الشاشة.

آخر أعمال عايدة الأيوبي:



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عايدة الأيوبي هو فيلم "خمس جولات"، ويعد أول فيلم مصري يناقش رياضة فنون القتال، وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة والتشويق، حول رحلة حياة شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض الشاب رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات لكي يثبت موهبته للجميع، بالإضافة لدخول حياة مغنيين الراب من خلال مجموعة من الشباب الذين يقودهم الحماس لعدد من المغامرات، وتتوالى الأحداث في هذا السياق.



أبطال فيلم "5 جولات":

فيلم "خمس جولات" يضمم عدد من النجوم أبرزهم:" ماجد المصري، آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، لطيفة فهمي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد"، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، تأليف يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.