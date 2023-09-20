فيلم "بيت الروبي" يقترب من حصد 130 مليون جنيه إيرادات خلال 3 شهور عرض

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز تحقيق نجاحاته، وحصد أمس الاثنين إيرادات وصلت إلى 89،670 جنيه؛ محتلًا المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية.

فيلم بيت الروبي



وسجل فيلم «بيت الروبي» رقم قياسي بنحو 129 مليونا و100 ألف جنيه، خلال 3 شهور بدور العرض فى مصر.

كريم عبدالعزيز يُحطم الأرقام القياسة بأفلامه



حقق الفنان كريم عبدالعزيز أرقام قياسية في السينما المصرية بـ 3 أفلام جاءت من بطولته، وكان منهم «بيت الروبي» الذي وصل إجمالي إيراداته خلال الفترة الماضية إلي 129مليونا و100 ألف جنيه، ومازال الفيلم يحقق المزيد، حيث تخطي إيرادات فيلم «كيرة والجن»، وجاء فى المركز الأول ويليه «كيرة والجن» في المركز الثاني الذي كان متصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية لمدة تقرب من عام، ويليهم في المرتبة الثالثة فيلم «الفيل الأزرق 2».

كريم عبدالعزيز



قصة فيلم بيت الروبي

تدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.



أبطال فيلم بيت الروبي

يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي.

ومن جانب آخر، يواصل الفنان كريم تصوير مشاهد مسلسل «الحشاشين» تمهيدًا لعرضه فى السباق الرمضاني المقبل 2024، حيث يشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن منهم: كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى أنه هناك ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الحشاشين



وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي» وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث ينتاول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة أشتهرت في ذلك العصر بالقيام بإغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.