نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذا الرقم.. فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" يواصل صدارة شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال، تحقيق نجاحاته، حيث حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر المصري، واقترب من حصد 5 ملايين جنيه خلال أسبوعه الأول فى دور العرض السينمائي.

بوستر فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وتصدر فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، شباك التذاكر، أمس الإثنين، بإيرادات بلغت 639 ألف جنيه، محتلًا المرتبة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب تقرير الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم ڤوي ڤوي ڤوي



يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى

أبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

أبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى يمثل مصر فى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي 2024



أعلنت نقابة المهن السينمائية فى الساعات القليلة الماضية، عن ترشيح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لتمثيل مصر بترشيحات الأوسكار لعام 2024.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم أُختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، كتمثيل مصر فى ترشيحات الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام والتى ضمت 5 أفلام هي: «ڤوي ڤوي ڤوي، وش في وش، ١٩ ب، بيت الروبي، الباب الأخضر».