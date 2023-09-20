نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يفجر مفاجأة ويُعلن عودة برنامج X Factor في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان راغب علامة عن عودة برنامج المسابقات الغنائية إكس فاكتور، وذلك عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان راغب قد تقاسم المقطع الخاص بمشاركته في “البرومو” الترويجي للبرنامج، حيث ظهر يغني أغنيته "نسيني الدنيا” على برج العرب، وجاء في التعليق على المنشور المشترك مع قناة دبي “إكس فاكتور يعود من جديد قريبا على تلفزيون دبي”.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الجديدة من برنامج “إكس فاكتور”، عدد من النجوم وهم "السوبر ستار اللبناني راغب علامة إلى جانب أنغام والفنان الكويتي عبد الله رويشد".

أحدث أعمال راغب علامة

وكان راغب علامة قد طرح منذ أسابيع أغنية جديدة تحمل عنوان يلا من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

راغب أطلق الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت التريند وحققت انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.

نبذة عن برنامج X Factor

هو برنامج متخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقا. ليس شرطا أساسيا للاشتراك في المسابقة أن يكون المتقدمين من الهواة، بل يمكن أن يكونوا من فئة شبه المحترفين، ممن يمتلكون طاقات صوتية ومؤهلات جيدة ويعملون في هذا المجال، ويطمحون إلى الحصول على فرصة أخرى في مسيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف والنجومية والشهرة.

تم إنتاج موسمين من المسابقة عامي 2006 و2007 على قناة روتانا موسيقا تحت اسم "اكس فاكتور: إكسير النجاح" وقدمته عارضة الأزياء اللبنانية السابقة جويل رحمة.

في 2013 عاد السباق من جديد عبر قناة روتانا خليجية التي أنتجته وبثته وأعطت الحق لقنوات أخرى لبثه مثل قناة سي بي سي المصرية وميدي 1 تيفي المغربية ويحمل اسم إكس فاكتور آرابيا وهو من تقديم باسل الزارو ويسرا اللوزي.

في 2015 اشترت مجموعة MBC حقوق إنتاج البرنامج وبدأ عرضه في 14 مارس وقد حقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية.