نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب فيلم "تاج" من دور العرض بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لفيلم «تاج»، سحب الفيلم من دور العرض السينمائي، وذلك بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية فى الفترة الماضية، حيث اكتفى أول أمس بتحقيق 648 جنيهًا فقط.

فيلم تاج

ماهو السبب فى خروج فيلم "تاج" لـ تامر حسني من دور العرض السينمائي ؟



وكان ينافس تامر حسني بالفيلم بقوة فى أول أيام عرضه بالسينمات، ووصلت إجمالي إيراداته إلى 45،309،347، ولكن بعد طرح الأعمال الجديدة، أصبح الجمهور يفضل دخول أحدث الأفلام بدور العرض السينمائي، وكان هذا سبب خروج الفيلم من المنافسة.

فيلم تاج



فيلم تاج



دارت أحداث فيلم «تاج»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول الشقيقين التوأم، هارون وتاج، اللذان يمتلكان قدرات خارقة، وتجري الأحداث في هذا الإطار، وسط العديد من المفارقات التى تحمل طابع كوميدي، وجاء الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني، ويشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم: دينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني



آخر أعمال تامر حسني



طرح المطرب تامر حسني، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيه «حوّا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، ووصلت الأغنية إلي 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهى من كلمات الفنان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتعاون تامر في هذا الكليب مع الفنانة السعودية أسيل عمران للمرّة الثانية بعد نجاح فيديو كليب «ناسيني ليه».

أغنية حوّا



كلمات أغنية حوّا



إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم

في جوا دماغ حوا كذا حد

ملاك شيطان والله تعبت

لما تعاملها كده انت وحظك

في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift

وديتها مره للدكتور

دكتور دقيقه ونبقى عندك

سألها مالك قالتله مالي

ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم