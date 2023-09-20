نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي وإلهام شاهين يقدمان واجب العزاء لأسرة أشرف مصيلحي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت المخرجة منال الصيفي وأسرة الراحل الفنان أشرف مصيلحي في تلقي واجب العزاء والمقام حاليًا بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة وحرص كل من إلهام شاهين وأشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا على تقديم واجب العزاء.



حضور عزاء أشرف مصيلحي

حرص العديد من الفنانين على حضور العزاء ومنهم محمد هنيدي وشريف منير وداليا البحيري، وبشرى وريم البارودي وصفاء جلال وعماد صفوت، وكان قد وصل أيضا منذ قليل كل من هاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال والمنتج جابي خوري، والمخرج شادى على، وأمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج وفتحي إسماعيل، ومادلين طبر ومصطفى أحمد، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، وعدد من أقارب وأصدقاء المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي.

وفاة أشرف مصيلحي

يشار إلى إنه توفي أشرف مصيلحي ورحل عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي وذلك بعد صراع مع مرض السرطان والذي استمر لمدة عامين.

حضور جنازة أشرف مصيلحي



وأقيم ظهر أمس صلاة الجنازة على الراحل أشرف مصيلحي في مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الحضور لأداء صلاة الجنازة عليه، ولتوديعه إلى مثواه الأخير، ولمواساة زوجته المخرجة منال الصيفي، وكان من بين الحاضرين أشرف زكي، يوسف الشريف، ماجد المصري، حمادة هلال، دينا فؤاد، المخرج خالد يوسف، ماجدة زكي، أيمن عزب، أحمد الشامي، روجينا، أحمد سعيد عبد الغني، لبلبة، إلهام شاهين، وآخرون من النجوم، وبعد ذلك تم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة

نبذة عن أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي هو ممثل مصري ولد في يوم 23 أبريل 1974، ممثل مصري، تخرج من معهد السينما قسم إخراج، يشغل حاليًا منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالميه (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال اشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم كان فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي رانديفو عام 2001 وسحر العيون عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي تيتو وخالتي فرنسا، فيديو كليب لو للفنان محمد فؤاد.