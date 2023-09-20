نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة صيفية.. رانيا يوسف تجذب الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات من إجازتها الصيفية، ظهرت مرتدية فستان أزرق مزين بالورود مكشوف البطن ورفعت شعرها ذيل حصان مع ماكياج بسيط.

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.



احدث اعمال رانيا يوسف

ومن ناحية اخرى، تنتظر عرض فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، هو "ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبوظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، فيلم "التاروت" بجانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج إبرام نشأت.

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.



آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداث المسلسل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

أحداث مسلسل «عالم تاني»

تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.