نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر مصطفى متولي يتعاقد على تقديم شخصية "سيد سبرتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان عمر مصطفى متولي، على تقديم شخصية “سيد سبرتو” في مسلسل جديد مكون من 10 حلقات، وهي الشخصية التي سبق وقدمها والده.

وقرر المؤلف محمد صلاح العزب، تأليف مسلسل شمس الزناتي، يقدم من خلاله شخصية "سبرتو" للفنان الراحل مصطفى متولي ويجسد هذه الشخصية نجله عمر.

شخصية سيد سبرتو

وسيد سبرتو هو الشخص الذي يحب صاحبه شمس الزناتي ويقف بجواره طوال الوقت ويقوم بالطعن بالسكين بشكل محترف للغاية، لكنه يعيبه فكرة شربه الخمر طوال الوقت، وهو ما جعل اسمه سيد سبرتو، وهنا يعيد صلاح العزب تجسيد الشخصية بشكل جديد من خلال الفنان الشاب عمر متولي وهو نجل صاحب الشخصية الحقيقي والده الفنان الراحل مصطفى متولي.عمر مصطفى متولي يتحمس بفركه فيلم شمس

وتحمس عمر لفكرة المسلسل والشخصية التي سيقدمها بمجرد عرضه عليه من قِبل مؤلف العمل محمد صلاح العزب، ووافق على الفور دون تردد: "بحب هذه الشخصية كثيرًا منذ صغر سني، وكنت أتمنى تقديمها منذ وقت طويل لذا تحمّست للفكرة على الفور".

فيلم شمس الزناتي



شمس الزناتي عرض للجمهور 1991، بطولة عادل إمام، مصطفى متولي، محمود حميدة، سوسن بدر، محمود الجندي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، رشدي المهدي، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي، سعيد طرابيك، من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف، العمل الجديد سيكون من 10 حلقات، وجار اختيار أبطاله هذه الفترة، خاصة أن العمل لم ينته مؤلفه من كتابته بشكل كامل، لكن من المرجح أن ينتهي منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ليتم تحديد أبطاله وكذلك مخرجه الذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

احدث اعمال عمر مصطفى متولي

ومن ناحية أخري، يعكف الفنان عمر متولي على انتهاء تصوير مسلسل الحاج إكسلانس، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، والعمل من بطولة الفنان محمد سعد ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: ويزو، سامي مغاوري، جيهان خليل، حسام داغر، بوسي الهواري، سارة درزاوي، مصطفى درويش، حسن عبدالفتاح، وهو من إخراج إبرام نشأت، مسلسل الاختيار الجزء الثاني الذي عرض في موسم رمضان 2021، والعمل بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: إياد نصار، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، وهو من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان.