نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "حدث بالفعل " حكاية "تحت الحزام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة jawwy tv الرقمية لطرح الحلقة الثالثة من حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" وكانت قد طرحت الحلقة الأولي والثانية من الحكاية الأسبوع الماضي.

وسرعان ما تصدر اسم المسلسل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، واستطاعت الحكاية الأولي التي تحمل اسم "تحت الحزام" أن تجذب انتباه الجمهور إليها وأيضًا بسبب أن الحكاية ماخؤذة عن قصص واقعية.

وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.



ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حكايات منفصلة وكل حكاية تتكون من ثلاث حلقات فقط، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قضايا حقيقية لمرضي نفسيين،

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.



من هو فريق عمل حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.



ما هي اسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" ؟

ويتكون مسلسل "حدث بالفعل" من ثلاث حكايات مختلفة وكل حكاية تتكون من 3 حلقات فقط وهذا النوع أصبح يفضله الجمهور في الآونة الأخيرة.

وتأتي اسماء حكايات مسلسل "حدث بالفعل" كالآتي:-

1-حكاية "تحت الحزام" وهذه الحكاية تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق والفنان خالد أنور والفنانة سلمي أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ العرض الأول لها يوم 13 سبتمبر الجاري.

2-حكاية "لو بعد حين" وهذه الحكاية هي من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر أن تعرض يوم 20 سبتمبر الجاري.



3-حكاية "ريش أبيض" وهذه الحكاية من بطولة الفنان ماجد المصري والفنانة بسمة والفنانة رنا رئيس، ومن المقرر أن يبدأ عرضها يوم 29 سبتمبر الجاري.