بـ 100 مليون مشاهدة.. رامي جمال يحقق نجاحًا جديدًا بأغنية "سقف"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان رامي جمال في تحقيق نجاحات كبيرة باغنيته "سقف" الذي قد طرحها منذ نحو 3 سنوات وكان طرحها تزامنًا مع تواجد فيروس كورونا فتصدرت وقتها الأغنية التريند وأصبح الجميع يفعل عليها بعض التعليقات المضحكة خلال فترة الحجر.

كم وصلت نسبة مشاهدات أغنية “سقف” لـ رامي جمال ؟

ولم يتوقف نجاح الأغنية عند هذه الفترة فقط، بل حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 100 مليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وأغنية "سقف" هي من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

ما هي أحدث أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق متصل يذكر أن أحدث أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "هيبدأ يتكلم" وهي أغنية درامية قد طرحها مساء أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "هيبدأ يتكلم" هي كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.

ماذا تقول كلمات أغنية "هيبدأ يتكلم" ؟

لسه هيبدأ يتكلم

عن أنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتى الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا أنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقى صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم

عن أنه في زمني اتحمل

شافني وأنا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل

كداب ومأجل أسفه

حتى الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا أنه معايا استندل

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

وده سايقه العند وسرقوا

هرد ومن حقي استبيع

مشواره بقى صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع

واتساهل تاني في حقي

عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل

منا فاهمه وكاشف ورقه

سبتوا أنا يوم ياخد نفسه

كان أملي يراجع نفسه

وده سايقه العند وسرقوا

