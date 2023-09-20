نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانبير كابور يعلن موعد طرح الإعلان الترويجي لـ Animal في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الممثل الهندي الكبير رانبير كابور بوستر ترويجي جديد يظهر للمرة الأولى لفيلمه المنتظر Animal.

ووفق موقع انديا توداي، اعلن رانبير مع طرحه للبوستر الترويجي للفيلم، أن الاعلان التشويقي الأول سيطرح بحلول يوم 23 سبتمبر الجاري الذي يزامن عيد ميلاد رانبير.

وفيلم Animal يطرح لرانبير كابور في صالات العرض الهندية، بتاريخ الأول من ديسمبر، وهو من إخراج Sandeep Reddy Vanga.

رانبير كابور

فيلم جديد

ونقل موقع إنديا توداي اللقطات الترويجية الأولى التي ظهر بها رانبير كابور، في الشخصية التي يجسدها بفيلمه الجديد.

هذا الفيلم، الذي بدأ كابور الحملة الترويجية له عبر هذه اللقطات الجديدة، ويحمل اسم Animal، ويقول الموقع أن اللقطات الترويجية التي نشرها رانبير كابور، قام بطرحها بمناسبة العام الجديد، ولتحميس متابعيه لترقب الفيلم.

وألحق رانبير كابور المنشور الترويجي الذي نشره للفيلم، بالكشف موعد طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية، وذلك سيكون بحلول يوم 11 أغسطس في موسم صيف هذا العام.

تفاصيل عن العمل

والفيلم سيكون أحدث فيلم للمخرج الهندي الكبير بانديب ريدي فانجا، وهو من بطولة رانبير كابور في دور البطولة الرئيسي، بمشاركة نجمة بوليوود الكبيرة بارنيتي شوبرا، ونجم بوليوود القدير أنيل كابور.

أيضًا يشارك في بطولة الفيلم الجديد Animal، كل من راشميكا ماندانا، ويبين كركي، وسوراب شوكلا، وشارات ساكسينا.