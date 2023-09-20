انت الان تتابع خبر ملكة جمال السعودية تقع بفخر الفضيحه وتشعل غضب السعوديين.. ما فعلته كان صادم فاق كل التوقعات.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بالرغم من جمالها اللافت للأنظار وشخصيتها الحبوبة، تواجه الشابة السعودية "رومي القحطاني" انتقادات وتساؤلات. فقد أعلنت عن نفسها بلقب ملكة جمال السعودية لعامي 2021 و2022، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور. يبحث الكثيرون عن تاريخ إقامة مسابقة ملكة جمال السعودية والجهة التي نظمتها، مشيرين إلى أنه لم ترد أي معلومات إعلامية عن أي فعالية من هذا النوع في السعودية خلال السنوات الأخيرة.

رومي القحطاني، التي تبلغ من العمر 27 عامًا، استطاعت أن تجذب اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة. وكان أبرزها مشاركتها في مسابقة جمال العرب 2021 التي أقيمت في القاهرة، مصر، في نوفمبر الماضي. تطلق وسائل الإعلام على رومي القحطاني لقب ملكة جمال السعودية، ولكن السؤال الأبرز الذي يشغل الجميع هو متى وأين تم تتويجها بهذا اللقب؟ الرغم من جمالها، إلا أن هناك العديد من الأشخاص يشككون في صحة هذا اللقب ويتساءلون عن كيفية تتويجها به ومكان إقامة الحفل. وقد عبر الكثيرون عن استغرابهم من هذا الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تلقينا العديد من التعليقات والاستفسارات حول رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية السابقة، بعد إعلانها مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021. أثارت هذه المشاركة الكثير من الجدل والاستغراب بين الجمهور، الذين تساءلوا عن سبب اختيارها ومنظمة المسابقة.

رومي القحطاني هي شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الآلاف من الجمهور السعودي والعربي. تعمل رومي بشكل خاص على تطبيق "تيك توك"، حيث تنشر مقاطع فيديو قصيرة تحظى بشعبية كبيرة.

رومي القحطاني وُلدت في العاصمة السعودية الرياض عام 1995، وتبلغ الآن من العمر 27 عامًا. حاصلة على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وتمتلك شركتين، إحداهما متخصصة في تنظيم الحفلات والمناسبات، والأخرى تعمل في مجال أدوات التجميل.

على الرغم من شهرتها وجمالها العربي الجذاب، إلا أن رومي القحطاني لم تتزوج بعد. يميزها وجهها الدائري وعينيها الكبيرتين وشعرها الأسود الطويل ومكياجها الملفت. بالإضافة إلى روحها الخفيفة والمميزة التي يحبها الجمهور.

شاركت رومي القحطاني في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021، إلى جانب 14 متسابقة من عدة دول عربية. وعلى الرغم من عدم حصولها على اللقب، فازت الفنانة العراقية شيري عبد الحميد بلقب ملكة جمال العرب لعام 2021.

بالتالي، يمكننا القول إن رومي القحطاني هي شخصية معروفة ومحبوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العرب لعام 2021، وعلى الرغم من عدم فوزها باللقب، إلا أنها لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

شاركت رومي القحطاني مؤخراً في مسابقة جمال المرأة التي أقيمت في روما الأسبوع الماضي، حيث قامت بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام لتوثيق تلك المشاركة. وفي تعليقها على الصور، عبرت رومي القحطاني عن سعادتها بتمثيل بلادها في واحدة من أهم مسابقات ملكات الجمال في العالم. وقد ظهرت رومي القحطاني في بعض الصور التي نشرتها بإطلالة جريئة وغير مألوفة للمجتمع السعودي، مما أدى إلى تعرضها لانتقادات شديدة من بعض المتابعين.

يجدر بالذكر أن المسابقة أعلنت آريا دنامورو كملكة جمال ومونيكا سترونسكا في المركز الثاني، وراشيل بيرلوت في المركز الثالث.

وفي إطار مسابقات ملكة جمال، شاركت رومي القحطاني أيضاً في مسابقة ملكة جمال أوروبا 2023، حيث قامت بنشر صور توثق مشاركتها في المسابقة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرومي القحطاني أثناء تتويج الفائزات في المسابقة الإيطالية، حيث ظهرت وهي ترتدي فستاناً أخضر اللون وتتمشى على المسرح.

وبجانب عملها في عالم الجمال وعرض الأزياء، تعد رومي القحطاني سيدة أعمال ناجحة وطبيبة أسنان متمكنة ومشهورة.