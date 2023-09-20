نجل أشرف مصيلحي يوجه له رسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - ودع يوسف مصيلحي، نجل الفنان الراحل أشرف مصيلحي والده بكلمات مؤثرة، وذلك بعد رحيله وقام بمشاركة صور تجمعهم سويًا.

تفاصيل رسالة نجل أشرف مصيلحي

ونشر يوسف أشرف مصيلحي، مجموعة صور تجمعه بوالده الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير " انستجرام،" وعلق قائلًا: "الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا وكان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا".

وتابع نجل أشرف مصيلحي: "تشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد، وأنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه وده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي".

وأضاف: "أنا عارف أنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين على طول، ودلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك وعارف أنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فا مش بعرف اتكلم معاك".

واختتم: "أنا عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله.. بجد بحبك أوي يا بابا وعارف أنك أكيد في الجنة إن شاء الله".





ورحل أشرف مصيلحي عن عالمنا، الأحد الماضي، بعد صراع مع السرطان لمدة 3 سنوات، ونتيجة حدوث مضاعفات أدت إلى تدهور حالته الصحية، ليرحل تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا في قلوب كل محبيه.

نبذة عن أشرف مصيلحي



و يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و"خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عامًا، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

بداية أشرف مصيلحي

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.