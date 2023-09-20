نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود الليثي يبدأ تصوير الجزء الثاني من "البحث عن علا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان محمود الليثي تصوير مشاهده من الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والمسلسل يعد استكمالًا لأحداث الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها للبحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

من هم فريق عمل مسلسل “البحث عن علا”؟

وضم مسلسل "البحث عن علا"، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم منهم هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبد الوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.

مشاركة محمود الليثي في فيلم “عنب”



ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان محمود الليثي في بطولة فيلم "عنب"، مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم آيتن عامر، إسلام إبراهيم، توني ماهر، نور قدري، محمود الليثي، وهو من تأليف أحمد سالم، يوسف سالم، وإخراج أحمد نور.

من هم أبطال فيلم “وش في وش”؟



ويذكر أنه يعرض لمحمود الليثي حاليًا في دور عرض السينمائية، فيلم "وش في وش"، بطولة الفنانة أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، دنيا سامي، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.