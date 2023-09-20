انت الأن تتابع خبر فيلم غنائي من إنتاج مجموعة MBC والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي بعنوان "سكّر"، الفيلم مستوحى من الرواية الشهيرة "صاحب الظل الطويل" و موجه للعائلة ،ويعد الفيلم من إخراج تامر مهدي،وكلمات النص الغنائية و رؤية هبة مشاري حمادة.

وعن موعد عرض الفيلم فمن المقرر أن تنطلق أولى عروضه في 12 /تشرين الأول 2023 عبر شركة "Empire Entertainment، في شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

و يتناول الفيلم حياة عدة أطفال و مراهقين يمكثون في دار للأيتام و يتحدون معاً لمواجهة ظروفهم القاهرة خلال حياتهم اليومية ضمن إدارة قاسية للميتم، وفي ذات الوقت فهم يرسمون و يحلمون أحلاماً وردية لمستقبل باهر.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة حلا الترك لتأدية الدور الرئيسي ،و بمشاركة محمد ثروت، و ماجدة زكي، بافلي ريمون، معتز هشام،ديمه أحمد، وياسمين العبد، محمد حربي، هاجر محمد، والنجوم اليافعين عبدالله خالد، ماريا جمعة، عمر خالد، وآخرين.

ويحظى الفيلم بأنتباهاً واضحاً من قبل الصحافة الغربية ، حيث قام موقع "Variety" بوقت سابق بنشر مقالاً حول قصة الفيلم و أبطاله عبر حسابه على إكس X أو تويتر سابقا.

يذكر أن البطلة الرئيسية للفيلم الفنانة البحرينية حلا الترك هي مغنية و ممثلة تبلغ من العمر 21 عام ،وبدأت الغناء بعمر8 أعوام من خلال مشاركتها ببرنامج Arabs got talent عبر مجموعة MBC.