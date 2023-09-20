آيتن عامر تدخل قائمة أفضل 10 أغاني على "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة آيتن عامر، بأغنيتها الجديدة «إكشف» تريند علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب احتلت المركز الثامن كأفضل أغنية تريند.

واحتلت الأغنية تريند علي موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك" وقام عدد كبير من الفنانين بمشاركة الأغنية وحققت ملايين مشاهدة علي تيك توك خلال أيام من طرح الأغنية.

ما هي تفاصيل أغنية “إكشف”:؟

كلمات أغنية "إكشف" لإبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

وعلق جمهور الفنانة على نجاح الأغنية، من خلال حساباتهم الشخصية عبر السوشيال ميديا، حيث قال متابع: «تجنن في التمثيل وكمان أبهرتنا في الغناء، الأغنية كتير حلوة»، وعلق آخر: "ألف مبروك الأغنية تحفة من تألق لتألق".

وقال أحدهم في تعليقه: «كلمات جديدة ودمها خفيف وصوت قمر»، وأضاف آخر: «عسل يا أيتن والكلام دمة خفيف واللحن مناسب وجميل».

مشاركة آيتن عامر في فيلم "عنب"



ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة آيتن عامر، تصوير مشاهدها في فيلم "عنب"، ويشاركها العمل عدد كبير من الفنانين منهم اسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن.