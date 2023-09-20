فن ومشاهير

غدًا.. القومية العربية للموسيقى تغني من أعمال وردة والأطرش بالمسرح الكبير

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القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى لحفل غنائي في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، غدًا الخميس 21 سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير. 

مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة

 

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى،  مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة  بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد  ويؤديها كل من: إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

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نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى 

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الإندثار.
 

سهرة مع العندليب على المسرح الكبير 

 

يذكر أن  المسرح الكبير التابع لدار الأوبرا المصرية  نظم سهرة مع العندليب في الخميس الماضي  بمشاركة الفرقة الموسيقية، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

 

وشارك في سهرة العندليب نجوم الأوبرا بمشاركة كل من:  الفنان أحمد عفت  الفنان محمد الطوخي والفنان محمد حسن والفنان حسام حسني والفنانة سمية وجدي والفنانة نهى حافظ.

افتتاح فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية الموسم الفني لعام 2023 

 

كما افتتح  الموسم الفني لعام 2023  للموسيقي العربية  على المسرح الكبير، وذلك بمشاركة  فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية مع المطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر، وشارك في الحفل  كل من: الفنان محمد محسن والفنانة صابرين النجيلي والفنان أحمد عبد الكريم ضمن فرقة عبدالحليم نويرة على المسرح الكبير.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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