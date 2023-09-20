غدًا.. أعمال سيد درويش ومحمود الشريف بأوبرا الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة والنصف مساء غدًا الخميس 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف.

أبرز أغاني حفل لفرقة أوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها:" القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول "، أداء كل من: سارة مجدى محمد رئيس، يمنى حسن، أحمد رجب، هايدى الجندى، مصطفي سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان.

نبذة عن الموسيقار فنان الشعب سيد درويش

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى،ولقب بفنان الشعب الذي لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى.

نبذة عن الموسيقار محمود الشريف

أما الموسيقار محمود الشريف أبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية في الإذاعة، وبرع في هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجًا غنائيًا إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.

