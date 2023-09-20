بهذه الكلمات.. ياسمين رئيس تنعي والدة الفنانة دينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ياسمين رئيس، علي تقديم النعي للفنانة دينا الشربيني، بعد وفاة والدتها وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالصبر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتبت ياسمين رئيس": " إنا لله وإنا إليه راجعون..توفت إلى رحمة الله والدة اختي دينا الشربيني..ربنا يغفر لها ويصبرك ياحبيبتي، ارجو الدعاء لها".

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟



وعرض لدينا الشربينى مؤخرًا بالسينمات فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

مشاركة دينا الشربيني في فيلم “يوم 13”

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.