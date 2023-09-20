نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد مغربي لـ الفجر الفني: "محظوظ بشغلى مع المخرج عمر هلال وبتمني رسالة الفيلم توصل للناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" بطولة النجم محمد فراج نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية منذ طرحه الأسبوع الماضي، وخاصة أن العمل هو أول تجربة إخراجيه له في الأفلام الطويلة.

محمد مغربي

وصرح محمد مغربي أحد أبطال العمل للفجر الفني عن مشاركته وكيفية الاستعداد للدور:

وقال مغربي:" أنا أعرف المخرج عمر هلال منذ فترة عملت معه في الإعلانات، وسعدت كثيرًا عندما تواصل مع من جديد للمشاركة في الفيلم".

وأضاف:" الفيلم وبرغم أحداثه الحقيقة الآ أنه لديه رسالة قوية وهى عدم الإستسلام الصعوبات مهما حدث، وحاولنا من خلال العمل معرفة الناس بالأبطال الحقيقية للقصة".

وتابع مغربي قائلا:" هذا العمل وعلى الرغم من صعوبته إلا أنني تعلمت أشياء كثيرة، مثل لعب الكرة، والشعور بمعاناة ذوي الإحتياجات الخاصة، لذلك كل الشكر لفريق العمل والمخرج عمر هلال على هذه الفرصة الكبيرة".

محمد مغربي

وعن تأثير السوشيال ميديا على الأشخاص في الفترة الأخيرة فقال:" لها تأثير قوي لايمكن أن ننكره، وبفضلها عرفنا الأبطال الحقيقين لقصة الفيلم، ومن هنا جاءت فكرة تسليط الضوء عليهم، في النهاية هي سلاح ذو حدين".

أما عن أعماله القادمة فقال:" سوف أشارك في عمل من بطولة النجمة حنان مطاوع ويحمل اسم "صوت وصورة"، وسوف أقدم شخصية جديدة وهي مطرب مهرجانات وسوف أغني بصوتي، لذلك متحمس لهذه التجربة".

أحداث فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "حسن"، حارس أمن يعيش حياة فقيرة مع والدته في مصر يحلم بالسفر والعيش في الخارج، فيقرر ادعاء فقدان البصر من أجل المشاركة في بطولة خاصة بكرة القدم للمكفوفين، كما تجسد نيللي كريم شخصية كاتبة صحفية تقوم بالكتابة عن الفريق، الفيلم من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بيومي فؤاد، أمجد الحجار، حنان يوسف وغيرهم ومن إخراج عمر هلال.

أبطال فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.