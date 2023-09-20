نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أوس أوس ضيف برنامج "الراديو بيضحك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان أوس أوس، غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر، ضيفًا على برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى، الذي يتم اذاعته عبر محطة راديو 9090 في تمام الساعة السادسة مساءً.

استضافة أوس أوس في برنامج الراديو بيضحك

ومن المقرر أن يتحدث أوس أوس خلال برنامج “ الراديو بيضحك ” عن أحدث أعماله الفنية، ويكشف العديد من الأمور الخاصة بحياته الفنية والشخصية.

أخر أعمال أوس أوس

شارك الفنان أوس أوس في موسم أفلام الصيف التي تم عرضها في عام 2023 منها فيلم "مستر إكس" الذي شارك في بطولته كل من: أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

كما شارك أوس أوس في فيلم “ بعد الشر ” مع النجم علي ربيع وحقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي.

سبق وأعرب أوس أوس عن سعادته بالنجاح الذي يحققه الفيلم، مشيرا إلى أنه الفيلم رقم واحد في الخليج وأعلى إيرادات فيلم كوميدي في مصر حتى الآن.

يذكر أن فيلم “ بعد الشر ” شارك في بطولته بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وسليمان عيد، وهالة فاخر، وألفت عمر، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب.

ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد على ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.