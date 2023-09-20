انت الان تتابع خبر أنهت حياتها برصاصة في الرأس.. صدمة في الوسط الفني بعد إنتحار ممثلة شهيرة!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار خبر وفاة الممثلة التركية ميرفي كيالب، صدمة كبيرة في الوسط الفني، بعدما قررت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا الانتحار بواسطة مسدس والدها.

وحسب التفاصيل، فقد أنهت ميرفي كيالب حياتها بطلقة نارية في منزلها بمدينة "دالامان" التركية، مما أدى إلى وفاتها على الفور، حيث تم العثور عليها جثة هامدة ومغمورة في الدماء.

اقتحمت الشرطة التركية منزل الممثلة بعد تلقيها عدة بلاغات من سكان الحي يفيدون بسماعهم أصوات طلقات نارية، وعند الوصول إلى المكان تم العثور على ميرفي كيالب ميتة وغارقة في دمائها. تم نقل الجثة إلى المشرحة لإجراء التشريح اللازم لتحديد سبب الوفاة.

أفاد الأهالي أنهم سمعوا صوت النار خارج من شرفة الدور الثاني في مبنى سكني في شارع "غازي" بمدينة دالامان.

شاركت ميرفي كيالب في العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات مثل "سكاريا فرات، اليوم الصغير، الأحلام والآمال، إيليف، مسألة شرف، المحارب".

حققت شهرة واسعة في الوطن العربي بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات مثل "الطريد، المحارب".

ومن أبرز أعمالها التي اشتهرت بها في الوطن العربي مسلسل "مسألة شرف" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وشارك في العمل كل من كرم بورسين، شكري أوزيلديز، بورجو بيريجيك، ياسمين كاي ألين.