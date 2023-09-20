نقابة المهن الموسيقية تنعى دينا الشربيني في وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها الذي رحلت عن عالمنا منذ ساعات.

بيان نقابة المهن التمثيلية

تنعى نقابة المهن التمثيلية؛

ببالغ الحزن والأسى؛ وفاة السيدة ليلي السيد عبدالله؛ والدة الفنانة دينا الشربيني.



وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمتها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وفاة والدة دينا الشربيني



أعلنت منذ قليل الفنانة دينا الشربيني وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتبت دينا الشربيني: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله".

وأضافت: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها".

وطالبت الفنانة دينا الشربيني الدعاء لوالدتها: "برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والد دينا الشربيني

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد نحو 5 أشهر من وفاة والدها محمد الشربيني والذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، وحضر جنازته وأدى واجب العزاء عدد كبير من أصدقاء دينا الشربيني.

موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

ومن المقرر أن تُقام صلاة جنازة والدة دينا الشربيني، غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.

من هي دينا الشربيني ؟

دينا الشربيني 17 مارس 1985، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.

آخر أعمال دينا الشربيني



يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني كان مشاركتها في فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه