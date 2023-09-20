في ذكرى ميلاده.. مجدي وهبة قدم أدوار الشر باحتراف

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان الراحل مجدي وهبة، حيث أنه من مواليد 20 سبتمبر، والذي قدم العديد من الأعمال في مشواره الفني، كان من أهمها دوره في فيلم حنفى الأبهة، حينما لعب دور "خيري" زعيم العصابة الذي يواجه حنفي الأبهة.

أهم اعمال مجدي وهبة

حيث قدّم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، تميز بأدوار الشر في عدد من أعماله الفنية، شارك في الأعمال السينمائية بـ70 فيلمًا، من أبرزها "حنفي الأبهة"، "الوحل"، "ثرثرة فوق النيل"، "بذور الشيطان"، "ضربة شمس".

أما بالنسبة للأعمال الدرامية شارك بـ "الكعبة المشرفة"، و"عطش السنين "رقيب لا ينام"، "هند والدكتور نعمان" عمرو بن العاص، "هاربات من الماضي"، وشارك أيضًا في مسرحيات "تزوير في أوراق عاطفية"، "الخوافين"، "وش السعد".

مجدي وهبة

متي ولد مجدي وهبة ؟

حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 وفي 1968 حصل على ليسانس آداب قسم علم نفس، كان نجمًا سينمائيًا وتليفزيونيًا في ثمانينيات القرن الماضي وكثيرا ما برع في تجسيد دور ضابط الشرطة وخاصة ضابط مكافحة المخدرات.

حياته الشخصية

تزوج الفنان الراحل من ابنة عم الملكة "ناريمان"، وأنجب منها ابنته "منال".

أزمة مجدي وهبة

في عام 1983، ألقي القبض على مجدي وهبة متلبسا بحيازة المخدرات، وقال وقتها أنه لا يتاجر فيها بل للاستخدام الشخصي، وانتهت القضية ببراءة "وهبة"، بعد حبسه لمدة 70 يوما على ذمة التحقيقات.

متي توفي مجدي وهبة ؟

توفي في 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب وترددت شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة تم اتهام «وهبة» بحيازة وتعاطي المخدرات وصدر فيها حكم بالبراءة قبل وفاته.