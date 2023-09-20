نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ڤوى ڤوى ڤوى" يتخطى الـ 5 ملايين جنيه فى الأسبوع الأول من طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لازال فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، بطولة الفنان محمد فراج، يتصدر المنافسة، حيث حقق إيرادات عالية فى شباك التذاكر المصري، بنحو 5،340،410 جنيه خلال أسبوع فقط من إصداره.

فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وبلغت إيرادات فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى»، فى شباك التذاكر، أمس الثلاثاء، نحو 699 ألفا و78 جنيها؛ واحتل المرتبة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب تقرير الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.



فيلم ڤوي ڤوي ڤوي



يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.



أبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى

ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.

أبطال فيلم ڤوى ڤوى ڤوى



ڤوي ڤوي ڤوي يمثل مصر فى مسابقة جوائز الأوسكار لعام 2024



قررت نقابة المهن السينمائية فى الأيام القليلة الماضية، ترشيح فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، لتمثيل مصر فى مسابقة الأوسكار لعام 2024.

البوستر الرسمي لفيلم ڤوى ڤوى ڤوى



وقالت نقابة المهن السينمائية في بيانها إن الفيلم أُختير من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، كفيلم مصري ينافس فى مسابقة جوائز الأوسكار، وذلك بعد فوزه بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت مجموعة من الأفلام والتى ضمت 5 أفلام هي: «ڤوي ڤوي ڤوي، وش في وش، ١٩ ب، بيت الروبي، الباب الأخضر».