نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجول..مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي سليم متابعيها مجموعة من صور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إطلالة مي سليم

وبدت مي سليم في الصورة بإطلالة كاجول متميزة، وظهرت وهي ترتدي بنطال چينز وشميز باللون الأبيض وتوب كروب چينز ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

أحدث أعمال مي سليم

وكانت قد كشفت مي سليم من خلال تصريحات صحفية على إنها تعكف خلال الفترة الحالية على تصوير 4 أعمال فنية، موضحًة أنها ستشارك في فيلم كابتن جاك وهو كوميدي مع الفنان محمد ثروت وحجاج عبد العظيم بجانب وجود ضيوف شرف بالعمل، ومن إخراج شادي علي، وأيضًا فيلم التاروت مع الفنانة سمية الخشاب ورانيا يوسف وإخراج إبرام نشأت.

وأوضحت مي سليم، أنها تظهر في فيلم اتنين في واحد مع الفنان خالد سليم والفنان لطفي لبيب والمخرج أحمد يسري، بجانب مشاركتها في مسلسل السجل الأسود مع الفنانة دينا والفنان خالد سليم.

وكشفت عن وجود عمل فني يجمعها مع شقيقتها الفنانة ميس حمدان، قائلة أتمنى يجمعنا عمل سواء مسرح أو سينما وبيتعرض علينا أعمال لكن مش مناسبة، وعايزين نقدم عمل مختلف وجديد يحقق نجاحًا كبيرًا.

آخر أعمال مي سليم

وجدير بالذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.