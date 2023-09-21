نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفنان حسن الرداد من الانتهاء من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد بلوموندو، وكشف الرداد عن موعد إنتهاء تصوير الفيلم، قائلا: يفصلني يوم تصوير عن الانتهاء من بلوموندو، ليدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه خلال الشهرين المقبلين ضمن موسم أفلام رأس السنة.

سبب تأجيل فيلم بلوموندو

وسبق، قررت الشركة المنتجة تأجيل طرح فيلم حسن الرداد الجديد، حتى موسم رأس السنة الميلادية الجديدة، لحين الانتهاء من تصوير الفيلم كاملًا، ودخوله مرحلة المونتاج وغيرها، إذ أن الشركة المنتجة ترغب في خروجه على مستوى عال من التميز والاحترافية.

قصة فيلم بلوموندو

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي يلعب خلاله حسن الرداد شخصية تميم بلوموندو، وهو صاحب شركة عقارات، ويناقش الفيلم المشكلات الزوجية والعلاقات بين الرجال والنساء بطبقات وأعمار مختفلة.

اغاني حسن الرداد في فيلم بلوموندو

ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.

أبطال فيلم بلوموندو

وجاء فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال حسن الرداد

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم تحت تهديد السلاح، والذي عُرض بالسينمات في نوفمبر من العام الماضي، وشارك بجانب الرداد في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي

قصة فيلم تحت تهديد السلاح

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح» في أجواء من الإثاراة والدراما، تدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.

