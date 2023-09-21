نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر قائدة جيوش الغربان ضمن أحداث فيلم الغربان بطولة عمر سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة مي عمر مؤخرًا على بطولة فيلم الغربان، مع عمرو سعد، ستظهر بشخصية أهارا قائدة جيوش الغربان، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القادمة، أما عمرو سعد فيجسد شخصية إمام بلزاك، والعمل من إخراج ياسين حسن.

أبطال فيلم الغربان

فيلم الغربان، بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر.

أحداث فيلم الغربان

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية أخرى تواصل مي في الفترة الحالية تصوير مسلسل نعمة الأفوكاتو، تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك فيه أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبورية، سلوى عثمان، غادة فلفل، لبنى ونس، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، وتجسد مى شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في رمضان 2024.

اخر اعمال الفنانة مي عمر

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة مي عمر هو مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

