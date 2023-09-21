نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راندا البحيري لـ "الفجر الفني": أقدم شخصية طيبة في "دولارات دولارات".. وصلاح عبد الله أب لينا جميعا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة راندا البحيري عن شخصيتها في فيلمها الجديد "دولارات دولارات" وذلك خلال حضورها العرض الخاص الذي تم عرضة يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر، في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

وتحدثت راندا البحيري ل "الفجر الفني" عن سبب إنجذابها لفيلم "دولارات دولارات" قائلة: "يوجد عوامل كثيرة جذبتني للفيلم ولكن عند إنضمامي لعمل بسئل عن عاملين مهمين بالنسبالي جدا وهما "المخرج والإنتاج"، ثم أقراء السيناريو، لأن لو العنصرين دول لم يحققوا نجحا، لم أقراء الورق من البداية".

وعن شخصيتها التي تقدمها في الفيلم قالت راندا البحيري: "أظهر بشخصية فتاة طيبة جدا وتدخل في مغامرات وتتطورت في مشاكل كثيرة ليست لها علاقة بها إطلاقا".

راندا البحيري:العمل مع علاء مرسي أكثر من رائع

وعن كواليس الفيلم مؤكده بأنها كانت ممتعه للغاية، والعمل مع الفنان علاء مرسي أكثر من رائع وأنه شخصية جميلة ويحترم الاخرين، ونفسية الممثل، موضحة بأنها كانت تعمل معه في فيلم "الحوت الأزرق"، وكان عندما يعلم بأنها حزينة كان يذهب إليها مسرعا ليعرف السبب ويقوم بحلها، كما أنه يشعر بجميع القطاعات وهي (الإنتاح، والتصوير، والإخراج) ويقوم بإسعادنا جميعا.

راندا البحيري: صلاح عبد الله أب لينا جميعا

وعبرت راندا البحيري عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير صلاح عبد الله خلال الفيلم قائلة: "أنا بحب الفنان صلاح عبد الله جدا، وهو أب لينا جميعا، مؤكدا بأنه سبب إنضمامهم في الفيلم والتواجد معاه خلال عمل شرف لديهم.

وأكدت راندا البحيري أن أكثر الشخصيات التي تجمعها خلال مشاهد الفيلم مع الفنان علاء مرسي، والفنانة أمينة.

أحداث فيلم دولارات دولارات

تدور أحداث فيلم "دولارات دولارات" في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات » من غناء خالد السالم، بعنوان «قليل البخت”.

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.