محمد إمام يشكر جمهوره بعد الاحتفال بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد إمام صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أبو نسب، تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن ينال إعجاب محبيه.

منشور محمد إمام

ونشر محمد إمام الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: عيد ميلادي مميز جدًا من كتر البوستات والمعايدات والرسائل اللي بتجيليّ، شكرًا على كل الحب ده، وبالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم أبو نسب.

انتهاء تصوير فيلم أبو نسب

ومن ناحية أخرى، سبق وأعلن محمد إمام، انتهاء تصوير فيلمه أبو نسب، وشارك متابعيه صورة له من كواليس فيلم أبو نسب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله فركش فيلم أبو نسب، وده شكلي بعد ما خلصت تصوير الفيلم.

أبطال فيلم أبو نسب

يشارك في بطولة فيلم أبو نسب، إلى جانب محمد إمام وياسمين صبري، عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار كوميدي حول شخصية طبيب وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أحدث أعمال محمد عادل امام

يذكر ان النجم محمد عادل إمام يعيش في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يستعد لإكمال مسيرة أبيه الفنية بتقديم أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة القادمة، فيواصل تصوير فيلم بعنوان "اللعب مع العيال"، والذي يتشابه اسمه مع اسم فيلم والده عادل إمام "اللعب مع الكبار"، ويعتبر التعاون الأول الذي يجمع بين محمد والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة من النجاحات الهائلة التي حققها شريف مع الزعيم بداية من فيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، كما يستعد إمام لتصوير أولى مشاهده بفيلم "شمس الزناتي"، في شهر أكتوبر المقبل، والذي يعتبر تمجيد لأعمال الزعيم، ويشاركه البطولة الفنانة أمينة خليل، والعمل من إخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار محمد الدباح.

