تامر هاشم يعتذر عن حفل كايروكي في السعودية غدا

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتذر الفنان تامر هاشم عضو فرقة كايروكي عن عدم المشاركة في حفل الفرقة غدًا في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه في فترة تعافٍ بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، التالي: للأسف مش هقدر أكون موجود في الحفلة الجاية لكايروكي بسبب إني بتعافى من العملية، هتعافى قريب إن شاء الله عشان أكون موجود معاكم في أقرب وقت.

احدث حفلات فرقة كايروكي

وتستعد فرقة كايروكي لإحياء حفل في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، غدًا 21 سبتمبر الجاري، وأحيت الفرقة مؤخرًا حفلًا يوم 31 أغسطس الماضي على مسرح بنش مارك في جدة، بالمملكة العربية السعودية، وقدموا العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، وأحيوا حفلًا آخر، يوم 26 أغسطس الماضي على مسرح أرينا العلمين ضمن فعاليات وحفلات مهرجان العلمين الجديدة.

القنوات الفضائية طلبت حفلين لفرقة كايروكي

وكانت بثت القنوات الفضائية يوم 31/ 8 على الهواء حفلين لفرقة كايروكي، حيث إن الأول ضمن حفلات مهرجان العلمين والتي تذاع عبر قناة الحياة وأون وتم إحياؤها السبت الماضي وهي حفلة مسجلة، كما تذاع حفلة كايروكي عبر قناة «mbc مصر» بث مباشر ضمن موسم حفلات صيف جدة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أحدث أعمال تامر هاشم

ومن ناحية اخري، حقق أمير عيد وتامر هاشم عضوي فرقة كايروكي نجاحًا ملحوظًا من خلال مشاركتهما في مسلسل ريفو 2، الذي طرح في شهر يونيو الماضي، على منصة واتش إت الرقمية ضمن أعمالها الحصرية، مسلسل "ريفو" بطولة عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم أمير عيد، وصدقى صخر، والفنان تامر هاشم، والفنان الشاب حسن أبوالروس، والفنانة ركين سعد، والفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، والفنان القدير محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

ويذكر ان تامر هاشم قد شارك في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى؛ بجانب كلا من الفنانة نور، أنوشكا، سلمى أبو ضيف، هدى المفتي، أحمد خالد صالح، أحمد داش، كريم قاسم، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، تميم عبده، والعمل قصة أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلام.