بالفورمال.. بشرى تبرز أناقتها في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بشرى متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بشرى وهي ترتدي بليزر يجمع بين اللون الأسود والأبيض، واعتمدت على تسريحة شعر الكعكة، ووضعت مكياجًا هادئا.

وفي سياق اخر كشفت الفنانة بشرى تفاصيل مشاركتها في مسلسلها الجديد "طبيب شرعية" وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" التي تقدمة الإعلامية نهال طاير، عبر شاشة صدى البلد.

وقالت بشرى: "أصور حاليا دوري في مسلسل (طبيب شرعية)"، موضحة أن الدور صعب ولكنها أدت الدور من خلال قرأتها للسيناريو وتوجيه المخرج لها".

وأكدت بشرى بأن شخصتيها في "طبيبة شرعية" جديدة ومختلفة بالنسبه لها في الدراما والتلفزيون وبه تحدي كبير للغاية.

من ناحية أخرى، أشارت بشرى إلى أنها لم يأتي في مخيلتها المشاركة بفيلم "أولاد حريم كريم"، وأنها أخر أبطال العمل الذين تعاقدت على المشاركة حيث تحمس الفنان مصطفى قمر لمشاركتها في العمل.

بشرى: مكنش في بالي أني هشتغل في أولاد حريم كريم



وأضافت: "مكنش في بالي أني هشتغل في الفيلم، أنا أخر واحده من النجوم المشاركين وبعدها قفلت الباب ورايا ومكنش مقُدر لي أمثل، لأني كنت مهتمة بالفيلم إنتاجيا وبالتمويل الخاص بيه والتعاقد مع أبطال العمل والمخرج علي إدريس والكاتبة زينب عزيز والنجم مصطفى قمر لأنهم تحمسوا للعمل.

وقالت بشري أنها انتجت عدة أعمال في سن صغير، حيث تعتبر هي أول امرأة منتجة في فتيات جيلها، حيث أشرفت على 14 فيلم لنجوم كبار ومن أهم الأفلام بالسينمات وأنها توقفت لفترة معينة عن الإنتاج بسبب مشاركتها في العديد من المهرجانات العالمية وأنتجت حتى الآن 17 فيلمًا سينمائيًا.

أحداث فيلم أولاد حريم كريم



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يواصل مصطفى قمر خلاله تقديم شخصيته كريم الحسيني التي لعبها في الجزء الأول ويتحول إلى صاحب سنتر كورسات بعدما كان أستاذًا به، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته بعد مرور 18 عامًا.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم



يضم فيلم أولاد حريم كريم، عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم:" مصطفى قمر، خالد سرحان، داليا البحيري، بسمة، تيام قمر، علا غانم، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل، هنا داود، يوسف عمر، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.