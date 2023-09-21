تفاصيل.. هاني سلامة وحميدة يصلان الغردقة استعدادا لمهرجان سينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ توافد نجوم الفن على مدينة الغردقة، قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

نجوم الفن ينغوا كرم على مدينة الغردقة

كان من أوائل النجوم الذين وصلوا إلي مدينة السحر والجمال الغردقة، الفنان الكبير محمود حميدة والنجم هاني سلامة الذي يكرمه المهرجان غدا في حفل افتتاح المقرر إقامته علي مارينا صن رايز جاردن بيتش في السابعة والنصف من مساء غد الخميس.

نجوم حفل الفنانة ميرنا وليدو

من ناحية أخرى، كذلك الفنانة ميرنا وليد، والتي ستقوم بتقديم حفل الافتتاح بينما ستقوم ابنتها مايا بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، استقبل نجوم المهرجان لدي وصولهم لفندق الإقامة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، والكاتب والناقد الفني احمد النجار امين عاما لمحرجان

الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما

من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب في تمام الثامنة مساء غد ـ الخميس ـ بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب.

مهرجان الغردقة الدولي لسينما

كانت إدارة مهرجان الغردقة الدولي لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، أعلنت عن تفاصيل الجائزة الخضراء، والتي سيمنحها المهرجان لأحد الأفلام التي تتناول موضوعات عن الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، من الأعمال المشاركة في مسابقة الفيلم الطويل.

من هو هاني سلامةسلامة؟

وقدم هاني سلامة في مشواره العديد من الأعمال السينمائية المتميزة، والتي نال عنها العديد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر، حيث بدأ مشواره مع المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال فيلم المصير عام 1997، وهو الفيلم الذي عرض في مهرجان كان السينمائي، ومن خلالها بدأ هاني اكتشاف عالم المهرجانات الكبرى في بداية خطواته الفنية.