بفستان جريئ.. نانسي عجرم تتألق في حفلتها الأخيرة بمدينة شرم الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص المطربة نانسي عجرم علي التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركتهم مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

شاركت نانسي جمهورها صور جديد لها من حفلتها الأخيرة التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، مساء أمس الثلاثا، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم وهي مرتدية فستان طويل من التول باللون "الاسود"، مزين بالكريستال المطرز مع كاب كريب مغربي، مكشوف من منطقة الظهر، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها.

وقدمت نانسي عجرم في الحفل مجموعة من أغانيها المميزة الجديدة والقديمة، ومنها: "تيجي ننبسط، علي شانك، ياطبطب، صح، ماتيجي هنا، بدي حد حبو".

أغنية تيجي ننبسط

والجدير بالذكر ان أغنية "تيجي ننبسط" هي اخر أعمال الفنانة نانسي عجرم وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.

كلمات أغنية تيجي ننبسط

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا ط إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِستزنمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وأنا عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف وتاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه انا سيبه نركنه تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف على ايّ رفّ رف رفّ رفّ رف حبيبي تيجي نِنبسط ننبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي هيست عادي لو هيست هيست عادي عادي عادي عادي عادي لو هيست عادي عادي لو هيست هيست عادي لو هيست".