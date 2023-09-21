نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكاجوال وعلى شاطئ البحر.. أدهم سليمان يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم المطرب الشاب أدهم سليمان بيوم ميلاده، وذلك بأحدث جلسة تصوير له، حيث قام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب عليه قائلًا: بكرة إن شاء الله عيد ميلادي ممتن جدًا لكل لحظة حلو أو وحشة عشتها في حياتي ولكل شخص عرفته.. ربنا يجعل أيامكم كلها خير وحب وبركة.



من هو أدهم سليمان؟



هو مطرب مصري من مواليد 21 سبتمبر 1986 في أسيوط، وبدأ مشواره الفني في سن الـ15 من خلال حفل غنائي بمدرسته الإعدادية في المنصورة، وتخرج في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، بدأ الغناء في حفلات المدرسة والجامعة، وسجل أول أغانيه في المنزل، ويمتلك موهبة الرسم وعزف الموسيقى بجانب الغناء، وصرح من قبل بأن هدفه من الغناء هو تقديم محتوى وفن ذو قيمة

آخر أعمال أدهم سليمان

يذكر أن آخر أعمال كان طرحه أحدث أعمال الغنائية التي اسم أنا وضلي، والذي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأغنية أنا وضلي من كلمات أدهم سليمان وتلحين أسامة حسن.

كلمات أغنية ياضلي



وتقول كلمات الأغنية: أنا وضلي بنتقابل في عز الليل.. في عز الليل

ونتحاسب على كل اللي عدى زمان يونسني مرار القهوة والدخان ما بين حياة صعبة وناس ملهاش أمان

أنا وضلي بنتقابل في عز الليل.. ونتحاسب على كل اللي عدى زمان يونسني مرار القهوة والدخان

ما بين حياة صعبة وناس ملهاش أمان.. ملهاش أمان

محتاج أعيد حساباتي وأعاتب روحي ع الماضي

أنا كنت مين وفين وليه؟ ضاع العمر ع الفاضي

مين باقي مين حواليّ؟ مش باقي منكم غير ماضي

يا وشوش بتلمع والنفوس مريضة ومش مرض عادي.. واللي عشقتها بروحي واديتها وردة أيامي

داست على الوردة وكانت بتقتل كل أحلامي

أنا وضلي بقينا لبعضينا أغراب بقيت حاسس كإني حد ثاني سراب

فين أحلامي فين كل اللي قلت عليه؟

مش ده أنا ولا ده اللي ياما حلمت بيه.. وطعم الغدر بقى عادي وطبيعي إزاي؟

إزاي قلوبكم فيها كل القسوة دي؟

ماحدش فيكم شاف من روحي غير الخير.. ماشفتش حتى منكم رحمة أو تقدير.. ملهاش أمان

محتاج أعيد حساباتي وأعاتب روحي ع الماضي

أنا كنت مين وفين وليه؟ ضاع العمر ع الفاضي

مين باقي مين حواليّ؟ مش باقي منكم غير ماضي

يا وشوش بتلمع والنفوس مريضة ومش مرض عادي.. واللي عشقتها بروحي واديتها وردة أيامي.. داست على الوردة وكانت بتقتل كل أحلامي