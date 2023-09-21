نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مخرج "شمال إجباري": المسلسل ببناقش قضية "الشادو".. وجلست مع مدمنين لأقتباس القصص الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد خضري عن مسلسله الجديد بعنوان "شمال إجباري" ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

محمد خضري: "شمال إجباري" ببناقش قضية الشادو

وقال محمد خضري في تصريحات خاصة ل "الفجر الفني": "اواصل تصوير مسلسل "شمال إجباري" في رمضان المقبل 2023، وهو بيناقش قضية مهمة جدا التي يعاني منها الشباب الفترة الأخيرة، وهي "الشادو"، ويكشف المسلسل الأزمات التي يمر بها الشباب ليوصلوا بهذه المرحلة، وأتمني يعجبكم".

محمد خضري: جلست مع مدمنين لأقتباس بعض القصص

وأكد المخرج محمد خضري بأنه قام بجلسات مع المدمنين لكي يفهموا أدق التفاصيل المسلسل، قائلا: "بالفعل جلست مع مدمنين لإقتباس بعض القصص من حياة هؤلاء المدمنين لكى يبدو الأمر طبيعيًا وواقعيا، وهو من تأليف خالد الغيطاني".

وعن صعوبات التي واجهها خلال المسلسل قال محمد خضري: "بالتأكيد واجهنا العديد من الصعوبات خلال التصوير، ولكل عمل له صعوبات، ولو مواجهناش صعوبات لم نتخطي أي شئ".

أبطال مسلسل شمال إجباري

مسلسل شمال إجباري بطولة إيمي سالم، عماد رشاد، هاجر الشرنوبي، إيمان فهمي، هايدي رفعت، مهرة مدحت، مدحت تيخا، وإخراج محمد خضيري، تأليف خالد الغيطاني.

ومن ناحية أخري، عرض للمخرج محمد خضري فيلمة الجديد "دولارات دولارات" يوم الثلاثاء في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

أحداث فيلم دولارات دولارات

تدور أحداث فيلم "دولارات دولارات" في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أعلنت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، عن الأغنية الدعائية لفيلم “دولارات دولارات » من غناء خالد السالم، بعنوان «قليل البخت”.

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر