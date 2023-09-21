نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في شهر واحد" رامي جمال يتربع على عرش اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في شهر واحد تربع الفنان رامي جمال تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأغانيه المختلفة “ حكايتنا منتهية ” التي طرحها منذ شهر وحققت مليون و٧٠٠ ألف مشاهدة، وأغنية “ هيبدأ يتكلم” التي طرحها أمس وحققت ٣٧٧ ألف مشاهدة وحصدت المركز السادس على موقع الفيديوهات يوتيوب.

رامي جمال

كلمات أغنية “ هيبدأ يتكلم”

لسه هيبدأ يتكلم



عن إنه في زمني اتحمل



شافني وانا معدي بسلم



بصلي مقدرش يكمل



كداب ومأجل أسفه



حتي الناس جنبه اتكسفوا



عرفوا إنه معايا استندل



هرد ومن حقي استبيع



مشواره بقي صعب يشقي



مش حلوة أفضل مستجدع



و اتساهل تاني في حقي



لسه هيبدأ يتكلم

شافني وانا معدي بسلم



بصلي مقدرش يكمل



كداب ومأجل أسفه



حتي الناس جنبه اتكسفوا



عرفوا إنه معايا استندل



عمال يحلف ويمثل



حكاياته قدمت واتحرقوا



واضحة الصورة مهما تبكسل



منا فاهمة وكاشف ورقه



سبتوا انا يوم ياخد نفسه



كان أملي يراجع نفسه



و ده سايقه العند وسرقوا



هرد ومن حقي استبيع



مشواره بقي صعب يشقي



مش حلوة أفضل مستجدع



و اتساهل تاني في حقي



حكاياته قدمت واتحرقوا



واضحة الصورة مهما تبكسل



منا فاهمة وكاشف ورقه



سبتوا انا يوم ياخد نفسه



كان أملي يراجع نفسه



و ده سايقه العند وسرقوا.

كلمات أغنية “ حكايتنا منتهية”

فاكر زمان انا قولت نتحمل وادينا



بإيدينا روحنا لبعدنا ورضينا بيه



جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا



مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه



أمانه روح وارتاح انا بقيت مرتاح



ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفايه



كانوا يومين أيام لو ده خير كان دام



دانا هاضيع قدام لو انت معايا



كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان



انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي



انا وانت خلاص حكايتنا منهية



واديني مشيت وقفلت ع الماضي



رجوعك فكره بالنسبالي ملغية



ومن غيرك بعيش عادي



أمانه روح وارتاح انا بقيت مرتاح



ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفايه



كانوا يومين أيام لو ده خير كان دام



دانا هاضيع قدام لو انت معايا



كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان



أنا صحيت والرؤيه بقت وضحالي



أنا خلاص مش ليك لو انا جيت هأذيك



مانا سنين ضحيت ومين ضحالي

مانا سنين ضحيت ومين ضحالي



انا وانت خلاص حكايتنا منتهية



واديني مشيت وقفلت ع الماضي



رجوعك فكره بالنسبالي ملغية



ومن غيرك بعيش عادي



أمانه روح وارتاح انا بقيت مرتاح



ضاعوا خلاص أحلامنا أظن كفايه



كانوا يومين أيام لو ده خير كان دام



دانا هاضيع قدام لو انت معايا



كده فراق خلصان ده ولا وعد اتصان



انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي



انا خلاص مش ليك لو انا جيت هأذيك



مانا سنين ضحيت ومين ضحالي