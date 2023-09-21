نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلاده الـ 37.. محطات فى حياة أدهم سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل اليوم الخميس، المطرب الشاب أدهم سليمان، بعيد ميلاده الـ 37، وذلك بطريقته الخاصة؛ حيث ظهر فى جلسة تصوير جديدة أمام البحر فى أجواء صيفية مبهجة.

أدهم سليمان من أحدث جلسة تصوير

ونشر أدهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الفوتوسيشن الخاص به على كوبليه من أغنيته «وعد الحر»، مُعلقًا: «عيد ميلادي.. ممتن جدًا لكل لحظه عشتها الحلوة والوحشة، ولكل شخص عرفته، ربنا يجعل أيامكم كلها أفراح، ويحقق كل أمنياتكم يارب».

كيف بدأ المطرب أدهم سليمان مشواره الفني؟



أدهم سليمان هو مغني مصري من مواليد 21 سبتمبر 1986، نشأ فى محافظة أسيوط، ويمتلك مواهب عديدة بجانب الغناء منها الرسم وعزف الموسيقى، إذا صرح من قبل بأن هدفه من الغناء هو تقديم محتوى وفن ذو قيمة.

المطرب أدهم سليمان



بدأ مشواره الفني فى سن الـ 15، من خلال حفل غنائي بمدرسته الإعدادية فى المنصورة، وتوالت أنشطته الفنية وقدم عددًا من الحفلات بالمدرسة والجامعة، حتى سجل أول أغانيه فى المنزل، بعد أن تخرج من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة.



كانت شهرته تزداد يومًا بعد يوم، حتى أصبح من أهم مطربين شباب جيله، بأعماله الغنائية التي يحرص على اختيارها بدقة شديدة، سواء فى الكلمات أو اللحن أو التوزيع الموسيقي.



تألق أدهم فى صناعة أغانيه، واكتسب شهرة واسعة ببعض الأعمال التى مازالت تتردد حتى تلك اللحظة، منها أغنية «يا سمرا»، التى طرحها فى عام 2018، وكانت علامة فارقة فى مشواره الغنائي، وأصبحت ترند وحديث السويشال ميديا وقتها.

أدهم سليمان



ارتبط جمهور أدهم سليمان بأغانيه التى حملت طابع موسيقي خاص به، ولعل أشهرهم فى السنوات الأخيرة: «لسه فاكر، صورة معكوسة، قصة ماكملناهاش، حكايتنا، المقام، حافة العالم، مش ندمان»، كما قدم أعمال غنائية بأسلوب رومانسي، ولعل أهمهم: «إسمي، أنا التايه، صباح الخير، أنتي، كل ما في القلب»، وغيرهم من الأغاني.

أدهم سليمان

آخر أعمال أدهم سليمان الغنائية



ويذكر أن المطرب أدهم سليمان طرح مؤخرًا، أحدث أغانيه «أنا وضلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الرقمية.



وتقول بعض كلمات أغنية «أنا وضلي» كالآتي: «أنا وضلي بنتقابل في عز الليل، ونتحاسب على كل اللي عدى زمان، يونسني مرار القهوة والدخان، مابين حياه صعبة وناس مالهاش أمان، محتاج أعيد حساباتي وأعاتب روحي ع الماضي، أنا كنت مين وفين وليه ضاع العمر ع الفاضي، مين باقي مين نحوا مش باقي منكم غير ماضي يا وشوش بتلمع ونفوس مريضة ومش مرض عادي، واللي عشقتها بروحي واديتها وردة ايامي، داست على الوردة وكانت بتقتل كل أحلامي».



وكان قد طرح النجم أدهم سليمان، فى الشهر الماضي أغنيتي «سنين» و«جالك عين» من الميني ألبوم الذي يضم 5 أغانٍ، بطابع موسيقي مميز، ولاقت أغنية «سنين» إعجاب الكثير من الجمهور، وذلك بعد طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، كما استمع إليها قرابة 130 ألف مستمع عبر موقع الموسيقي الشهير «أنغامي».



وتقول بعض كلمات أغنية «سنين»:-



أمانة عليك بلاش تفتح معايا كلام

أنا قلبي شايل ومعبي ومش حمل ملام

أمانة عليك بلاش تفتح معايا كلام

أنا قلبي شايل ومعبي ومش حمل ملام

روح شوف حياتك انا قافل من روحي معاك

مابتتشراش الراحة قولي اجيبها بكام بكام

سنين وانت بتنزل من عيني

ضيعت عليا سنيني

مش فاكر ولا حاجة منك غير قسوة واه

سنين وانت بتنزل من عيني

بفتكرك وانت راميني وكأنك تمثال

أنت غرورك شره عماك