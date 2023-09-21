مكتبة الإسكندرية تستضيف "مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر

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أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط، وذلك في الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر 2023، في تمام الثامنة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحية في بيت السناري

يحيي ليالي المهرجان داخل بيت السناري؛ فرق من البوسنة وتتارستان وراشي للألحان القبطية والفرقة القومية للإنشاد والآلات الشعبية من مصر في اليوم الأول، وفرق من رومانيا واندونيسيا وكورال البابا شنودة والقليوبية للإنشاد الديني في اليوم الثاني، وكذلك فرق من جيبوتي واليونان وفرقة دوري للرقص المولوي والأقصر للإنشاد الديني في اليوم الثالث، وتختتم الحفلات في بيت السناري مع فرق من قبرص واليمن والكونغو برازفيل والساقي للإنشاد الديني.

معرض فني للحرف والفنون اليدوية

ويقام على هامش المهرجان معرض فني للحرف والفنون اليدوية، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والإكسسوارات والتحف الفنية.

أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام

الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذي أكد على أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

نبذة عن مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحية

جدير بالذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السادسة عشر، يقام في الفترة من 22 وحتى 28 سبتمبر 2023، تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم)، ويأتي هذا العام بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية وبعض الجاليات المقيمة في مصر، وتقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري، وبيت السناري.