نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقف وطرائف مروان يونس وزوجته في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد غدًا الجمعة، المذيع والفنان مروان يونس الذي يكشف العديد من المواقف الطريفه التي تعرض لها في بداياته وحتى الآن.

ما هي محاور حلقة مروان يونس في “سبوت لايت”؟

كما يكشف سر عدم تقديمه لفيديوهات الساحل الشرير التي اعتاد أن يقدمها في كل صيف وكانت تحقق مشاهدات ضخمة على السوشيال ميديا، كما يتحدث أيضًا عن علاقة شقيقه التوأم في دخوله عالم السوشيال ميديا، وأيضًا الموقف الذي كان السر وراء دخول والدته عالم السوشيال ميديا وبعدها التمثيل.



ما هى مشاريع مروان يونس الجديدة ؟



ويتحدث عن حياته الشخصية وعن كواليس تعرفه بزوجته هند حسن والطريقة الكوميدية التي اتبعها ليلفت انتباها، كما يكشف تفاصيل فيلمه الجديد دراكورع ومشاريعه الفنية في الفترة القادمة، ويتحدث عن فكرة البرنامج الجديد الذي يتمنى تقديمه، ويكشف عن سر غنائه اثناء النوم وكواليس مسلسل اتزان ورأيه في المخرج رؤوف عبدالعزيز.



زوجة مروان يونس

كما تستضيف أيضًا خلال الحلقة زوجته هند حسن والتي تتحدث عن مواقف طريفه مع معجبات مروان وكييف تتعامل معهن.

وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة تفاصيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر اقامتها في الفترة من ١٣-١٠-٢٠٢٣ وحتى ٢٠ -١٠-٢٠٢٣.



نبذة عن برنامج سبوت لايت



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.