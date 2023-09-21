نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة ينضم لـ مسلسل "قائمة الأماني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان عمرو وهبة إلى مسلسل "قائمة الأماني"، ويتم التحضير للمسلسل تمهيدًا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر طرحه خلال موسم" الأوف سيزون" على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

من هم أبطال مسلسل "قائمة الأماني"؟



والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

عمرو وهبة يواصل تصوير "صوت وصورة "



يواصل عمرو وهبة تصوير دوره في مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.



ما هي آخر أعمال عمرو وهبة؟

يذكر أن أخر أعمال عمرو وهبة في السينمات، هو فيلم تسليم أهالي، من بطولة: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي والعمل من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

تدور قصة العمل حول زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، ويعمل الزوج وهو الفنان هشام ماجد طبيب بشري، ولكن تظهر امرأة في حياتهما وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة لوسي



ما هي آخر أعمال عمرو وهبة الدرامية؟

وشارك أيضًا في مسلسل حكايات جروب الدفعة، الذي شارك به العديد من النجوم أبرزهم: بسمة داوود، ولاء شريف، شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، عمرو وهبة، ‎إخراج محمد عبدالسلام، وانتاج شركة سينرجي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبدالوهاب، ‎سيناريو وحوار عمرو أبو زيد ونسمة سمير ومحمد علوش، ودرات أحداثه في 15 حلقة